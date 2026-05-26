Започва изграждането на още 40 км от магистралата "Русе - Велико Търново"

Изграждането на още 40,14 км от автомагистралата "Русе - Велико Търново", в участъка от Русе до Бяла, започва утре, 27 май, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Проектното трасе на автомагистралата е общо 132,84 км и е разделено на три участъка: Русе - Бяла (40,14 км), обход на град Бяла (35,4 км), чието изграждане започна през 2023 г., и Бяла - Велико Търново (57,2 км). Отсечката, в която сега стартира строителството, ще преминава през землищата на общините Борово, Иваново, Две могили и Русе. За обекта има готов технически проект, завършени отчуждения и е издадено разрешение за строеж.

За третия участък от Бяла до Велико Търново през миналата година беше обявена обществена поръчка за избор на изпълнител на проектиране и строителство. Предстои откриване и на тръжната процедура за избор на строителния надзор.

В момента пътят Русе - Бяла е един от най-натоварените и с висока концентрация на тежки пътни инциденти, изтъкват от министерството и допълват, че с новото трасе броят на катастрофите по направлението ще намалее, тъй като движението ще бъде разделено в две отделни пътни платна, а транзитният трафик ще бъде изведен от населените места. С изграждането на автомагистралата "Русе - Велико Търново" ще се осигури връзка между държавите в Североизточна Европа през Румъния и България с Гърция и Турция, както и между Балтийско и Средиземно море.