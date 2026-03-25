Земетресение с магнитуд 5 е регистрирано в Егейско море
Можем онлайн да проверим на какви профилактични прегледи...
Учебен или присъствен ще е 20 април?
Разбиха фабрика за фалшиви лекарства в София
Активираха мярката за компенсации за високите цени на...
"Мяра": Българите виждат реална заплаха от...
Фейгин: Чувствам се доста въодушевена

Българката се нареди на 20 място след днешните изпълнения в женската надпревара

Александра Фейгин представи отлична кратка програма и се класира за финалната волна на световното първенство по фигурно пързаляне в чешката столица Прага. Българката се нареди на 20 място след днешните изпълнения в женската надпревара. Фейгин показа нова кратка програма като решението за смяната дойде след Олимпийските игри в Милано/Кортина преди месец. Щабът на българката избра да заложи на вече използвана музика – Списъкът на Шиндлер.

23-годишната българка изпълни всички планирани елементи и беше оценена с 58,05 точки, като за нея това е най-добър резултат за сезона за кратка програма.

„Чувствам се доста въодушевена. Но съм много щастлива, че точно на световното първенство, на последния форум за този сезон изигравах чиста програма“, каза Фейгин.

