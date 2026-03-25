Фейгин: Чувствам се доста въодушевена

Александра Фейгин представи отлична кратка програма и се класира за финалната волна на световното първенство по фигурно пързаляне в чешката столица Прага. Българката се нареди на 20 място след днешните изпълнения в женската надпревара. Фейгин показа нова кратка програма като решението за смяната дойде след Олимпийските игри в Милано/Кортина преди месец. Щабът на българката избра да заложи на вече използвана музика – Списъкът на Шиндлер.

23-годишната българка изпълни всички планирани елементи и беше оценена с 58,05 точки, като за нея това е най-добър резултат за сезона за кратка програма.

„Чувствам се доста въодушевена. Но съм много щастлива, че точно на световното първенство, на последния форум за този сезон изигравах чиста програма“, каза Фейгин.

Подробности вижте във видеото!