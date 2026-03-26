Дъжд и по-ниски температури в края на седмицата

В четвъртък минималните температури ще бъдат между 1° и 6°, в София – около 3°. През деня бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Вятърът ще е до умерен, в местата разположени около северните склонове на планините и по долината на Струма и силен вятър от юг-югоизток. В по-голямата част от страната максималните температури ще бъдат между 13° и 19°, в София – около 18°. Най-топло ще бъде в районите на север от Стара планина, с температури до около 21° - 22°, но не са изключени и по-високи стойности.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 8° - 10°. Температурата на морската вода е 7° - 9°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

В планините облачността ще е разкъсана предимно висока, около и след пладне в масивите от западната половина на страната с развитие и на купеста облачност. Ще духа умерен, по високите части и на места по северните склонове силен до бурен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 0°.

В петък облачността ще се увеличи и от запад на изток на много места ще има валежи от дъжд, в планините над 1300 - 1400 метра – от сняг. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество, с гръмотевици. Вятърът ще е слаб, все още от югоизток. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а максималните – между 10° и 15°.

През нощта срещу събота вятърът ще се ориентира от северозапад и с него ще проникне студен въздух. С понижението на температурите и в по-ниските планински райони в Западна България дъждът ще се примесва или временно ще преминава в сняг.

През следващите дни до края на тази и в началото на следващата седмица ще се задържи предимно облачно с валежи. Остава с повишена вероятност да са значителни по количество, в събота и неделя главно в северните и планинските райони, а в понеделник и вторник на места в Централна и Източна България. Вятърът ще е до умерен от северозапад, дневните температури ще се понижат още малко, а минималните ще са почти без промяна.