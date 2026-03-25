Безпрецедентна присъда в САЩ: Мета и Гугъл осъдени за пристрастяване

Съдебните заседатели постановиха, че корпорацията Мета, която стои зад Инстаграм, Фейсбук и WhatsApp, както и Гугъл, собственик на ЮТюб, умишлено са създали пристрастяващи платформи. Така са увредили психичното здраве на 20-годишната ищца, известна като Калей. Тя получава компенсация от три милиона долара.

Развръзката по делото вероятно ще окаже влияние върху стотици подобни случаи, които се разглеждат в американската съдебна система. Заседателите определиха вината на Мета на 70 процента, което означава плащане на основната част от обезщетението.

Корпорацията изрази несъгласие с присъдата и проучва правните възможности. Гугъл обяви, че ще обжалва, и посочи, че ЮТюб е стрийминг платформа, а не социална мрежа.