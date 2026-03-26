Случаят с 1,2 милиона фалшиви евро: Съдът решава за мерките на петимата задържани

СГС решава дали да остави в ареста петимата задържани по време на акцията на ГДБОП, при която бяха открити 1,2 милиона фалшиви евро. Двама българи, други двама румънци и един италианец в момента са в ареста за срок до 72 часа.

Срещу тях са повдигнати обвинения за притежание на крупната сума с фалшивата валута, а срещу един от тях и за притежание с цел разпространение на близо 1 кг кокаин. Престъпната група беше разбита при съвместна акция на българската и румънската полиция преди дни. Сумата от 1,2 милиона фалшиви евро беше открита в автомобили в София. Фалшивите банкноти от по 100 евро са били с много добро качество и все още не са се разпространявали масово. По случая има и 6-ти задържан в Румъния.

Според разследващите той е организаторът на производството и разпространението на фалшивите пари. В северната ни съседка е открита и печатницата. Предстои да се прецени дали да се иска от Румъния да бъде екстрадиран организатора на канала.