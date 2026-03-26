ЦИК представя бюлетините за вота през април

ЦИК ще проведе редовния си брифинг по подготовката за предстоящия вот през април. На него се очаква да бъдат представени образците на хартиената и електронна бюлетини за гласуване на изборите.



Преди дни ЦИК откри процедурата за възлагане на обществена поръчка за изработка и доставка на хартиени бюлетини за предстоящите избори.

Съгласно Изборния кодекс те се отпечатват от печатницата на БНБ. Специализираната хартия с допълнителни защити за отпечатване на бюлетина от машинно гласуване се доставя също от печатницата на БНБ.

924 хиляди евро е прогнозната стойност на хартиените бюлетини за изборите. Цената е без ДДС и включва всички разходи за изработването и доставката на бюлетините.