Мадуро се явява в съда: Адвокатът му ще пледира за прекратяване на делото

Сваленият венецуелски президент Николас Мадуро ще поиска днес от съд в Манхатън да прекрати делото за наркотероризъм срещу него.



Адвокатът на сваления венецуелски лидер каза миналия месец, че ще трябва да се оттегли, ако американското правителство не разреши на венецуелската държава да плати съдебните такси на Мадуро и съпругата му Силия Флорес.

Венецуела е готова да направи това, но заради санкциите на Вашингтон се нуждае от специално разрешение, което първо е било дадено, но после отнето. Според адвоката, отказът нарушава конституционното право на Мадуро да се защитава.