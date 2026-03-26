Компенсациите за високите цени на горивата - колко души са подали заявление?

Активираха мярката за компенсации за високите цени на горивата. Какви са стъпките за кандидатстване, критериите и кой подлежи на държавна помощ?

Механизмът за компенсация на гражданите заради високите цени на дизела беше активиран след три поредни дни с цена от 1,60 евро за литър. Хората, които отговарят на определени доходни, могат да получат месечна помощ от 20 евро.

Началник отдел „Социални и семейни помощи“ към Агенцията за социално подпомагане, Анелия Василева, уточни в "Денят започва" кой има право на тази помощ.

"На компенсацията заради високите цени на горивата имат пълнолетни физически лица, които отговарят на две условия. Първото е на определен доходен критерий. Второто е да са собственици или ползватели на моторно превозно средство с платена застраховка „Гражданска отговорност“ за месеца, в който е активирана мярката."

Средномесечният брутен доход на физическото лице за 2025 година трябва да е до 652, 41 евро. За лицата, които не са подали декларации за 2025 година, се взема предвид средномесечният доход за 2024 година – 537,88 евро. Изчислени са на база на линията на бедност.

Вече има подадени заявления, обясни Анелия Василева.

"Към края на вчерашния ден в Дирекциите за социално подпомагане в страната са приети 1 344 заявления и декларации."

Заявленията могат да се подадат лично, по пощата или електронно. На сайта на Агенцията за социално подпомагане лицата могат да намерят информация за адресите и електронните адреси на всички дирекции, както и образец на заявление-декларация.

Хората, които вече са получавали социални помощи през януари и февруари, ще бъдат преценени автоматично.

"На лицата, които сме подпомагали през месец януари и февруари, по служебен път ще бъде преценено правото да получат тази компенсация, като те не е необходимо да подават заявление."

От думите на Василева стана ясни, че обхватът на автоматично подпомаганите лица е значителен.

"За автоматичната помощ сме идентифицирали и изпратили към Националната агенция за приходите 1 132 000 физически лица, на които следва да бъде извършена преценка на правото."

Първото изплащане ще е през април. Ако през април има нови три последователни дни с цена на дизела 1,60 евро, механизмът ще се активира отново и компенсацията за април ще бъде изплатена през май. Тя уточни, че не е необходимо лицата всеки месец да подават заявление.

Вижте повече в прякото включване на Теодора Георгиева.

