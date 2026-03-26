Росица Димитрова разказва за приключението да снима небето от Великденския остров
НАСА избра снимка на българска фотографка за кадър на деня. На кадъра се вижда Млечният път.
На изображението вулканичните статуи на Великденския остров са обърнати с гръб към Тихия океан и „съзерцават“ ярката ивица на Млечния път, частично скрита от междузвезден прах и замъглена от облаци.
Росица Димитрова разказа в сутрешния блок на БНТ "Денят започва", че от 4-5 години е изпращала снимки на НАСА.
"И даже се учудвах как може да чакат толкова и да не ме изберат. Но в един момент, когато изпратих тази снимка от Великденския остров, и всъщност те я споделиха на втората си страница, която е във Фейсбук, не е основната. И аз казах: „Е добре, хубаво, споделяте снимката, но поне я изберете за снимка на деня.“ И в крайна сметка, няколко дни по-късно, получих имейл от тях."
Фотографката разказа с подробности за момента на заснемане на кадъра:
"Ние бяхме прекарали около над две седмици в Южна Америка, в Чили и Боливия. И решихме да прекараме последните няколко дни, т.е. почти третата ни седмица на Великденския остров. Като там времето е изключително динамично. И то наистина само три вечери. Първата вечер ходихме на Рано Рарако, което е всъщност работилницата за муай. Там са били изработвани тези огромни статуи. Прогнозата не беше много хубава, но в крайна сметка случихме някакъв късмет, един час след като отидохме на локацията, небето се изчисти и успяхме да снимаме. Втората вечер беше ужасно дъждовна. И третата вечер е всъщност тази, в която направих този кадър. През деня бяхме на този плаж, той се нарича Анакена. И аз, като видях там наредените статуи, веднага взех телефона и почнах да проверявам къде всъщност се намира Млечният път и в колко часа ще имам хубава композиция, за да мога да го снимам. Като отново прогнозата за вечерта не беше много хубава, но въпреки всичко - аз и моя приятелка, решихме да отидем, въпреки че бяхме ужасно изморени след три седмици снимане, всяка нощ. И да, въпреки всичко, отидохме на място и даже преваляваше дъжд и небето се изчисти, може би за буквално няколко минути, когато опитвахме да снимаме, така че успях да щракна, за което съм много щастлива."
Росица Димитрова обясни, че обработката на снимката ѝ е отнела 1 година.
"Обработката има огромно значение, да. Тази снимка я обработвах може би една година, защото това пътуване беше преди точно година, защото просто не ми харесваше крайният резултат. Като цяло при нас, в нощната фотография, обработваме най-вече за контраст и изчистване на шума. Тоест, цветовете, които се виждат на снимката, са всъщност реални. Аз не съм добавяла, не съм дооцветявала, а те са това, което улавя камерата. Просто, за да изчистим шума, да се вижда по-кристално чиста самата снимка и по-добре да се виждат звездите - има много софтуери и отнема много време обработка."