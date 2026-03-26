НАСА избра снимка на българска фотографка за кадър на деня

Чете се за: 03:55 мин.
Росица Димитрова разказва за приключението да снима небето от Великденския остров

Снимка: Росица Димитрова
НАСА избра снимка на българска фотографка за кадър на деня. На кадъра се вижда Млечният път.
На изображението вулканичните статуи на Великденския остров са обърнати с гръб към Тихия океан и „съзерцават“ ярката ивица на Млечния път, частично скрита от междузвезден прах и замъглена от облаци.

Росица Димитрова разказа в сутрешния блок на БНТ "Денят започва", че от 4-5 години е изпращала снимки на НАСА.

"И даже се учудвах как може да чакат толкова и да не ме изберат. Но в един момент, когато изпратих тази снимка от Великденския остров, и всъщност те я споделиха на втората си страница, която е във Фейсбук, не е основната. И аз казах: „Е добре, хубаво, споделяте снимката, но поне я изберете за снимка на деня.“ И в крайна сметка, няколко дни по-късно, получих имейл от тях."

Фотографката разказа с подробности за момента на заснемане на кадъра:

"Ние бяхме прекарали около над две седмици в Южна Америка, в Чили и Боливия. И решихме да прекараме последните няколко дни, т.е. почти третата ни седмица на Великденския остров. Като там времето е изключително динамично. И то наистина само три вечери. Първата вечер ходихме на Рано Рарако, което е всъщност работилницата за муай. Там са били изработвани тези огромни статуи. Прогнозата не беше много хубава, но в крайна сметка случихме някакъв късмет, един час след като отидохме на локацията, небето се изчисти и успяхме да снимаме. Втората вечер беше ужасно дъждовна. И третата вечер е всъщност тази, в която направих този кадър. През деня бяхме на този плаж, той се нарича Анакена. И аз, като видях там наредените статуи, веднага взех телефона и почнах да проверявам къде всъщност се намира Млечният път и в колко часа ще имам хубава композиция, за да мога да го снимам. Като отново прогнозата за вечерта не беше много хубава, но въпреки всичко - аз и моя приятелка, решихме да отидем, въпреки че бяхме ужасно изморени след три седмици снимане, всяка нощ. И да, въпреки всичко, отидохме на място и даже преваляваше дъжд и небето се изчисти, може би за буквално няколко минути, когато опитвахме да снимаме, така че успях да щракна, за което съм много щастлива."

Росица Димитрова обясни, че обработката на снимката ѝ е отнела 1 година.

"Обработката има огромно значение, да. Тази снимка я обработвах може би една година, защото това пътуване беше преди точно година, защото просто не ми харесваше крайният резултат. Като цяло при нас, в нощната фотография, обработваме най-вече за контраст и изчистване на шума. Тоест, цветовете, които се виждат на снимката, са всъщност реални. Аз не съм добавяла, не съм дооцветявала, а те са това, което улавя камерата. Просто, за да изчистим шума, да се вижда по-кристално чиста самата снимка и по-добре да се виждат звездите - има много софтуери и отнема много време обработка."

