След присъдата срещу социалните мрежи - "Мета" и "Гугъл" ще обжалват решението на съда

Корпорациите "Мета" и "Гугъл", обявиха че ще обжалват решението на съда, което ги призна за виновни в създаването на пристрастяващи за младите хора платформи.



Мета, която стои зад социалните мрежи Инстаграм и Фейсбук и чат приложението WhatsApp, както и "Гугъл", собственик на "ЮТюб", бяха осъдени по дело на 20-годишно момиче, което твърди, че е станало зависимо от "ЮТюб" и Инстаграм, заради пристрастяващия им дизайн и това е увредило психичното й здраве. Съдът й присъди обезщетение за претърпени вреди от 3 милиона долара, както и още 3 милиона долара като наказателно обезщетение.

Делото се смята за историческо. То може да повлияе на стотици подобни случаи, разглеждани в американските съдилища, както и да принуди компаниите да преосмисля безопасността на платформите.