Компенсациите за високите цени на горивата - колко души...
ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Нов скок на цените на суровия петрол, Иран е категоричен - няма да води преговори със САЩ

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Нов скок в цените на суровия петрол - барел сорт "Брент" отново надмина 104 долара.

Увеличението идва след поредната доза противоречиви изказвания от страна на Съединените щати и Иран. Aмериканският президент Доналд Тръмп отново заяви, че Иран води преговори със САЩ за прекратяване на конфликта в Близкия изток, "но се страхуват да го признаят." Иранският външен министър Абас Арагчи каза, че Иран разглежда предаденото чрез посредници предложение на САЩ за прекратяване на войната, но няма намерение да води преговори с Вашингтон. Коментарът все пак показва известна готовност за диалог от страна на Техеран след първоначалния отказ от каквито и да е било преговори.

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати: "Те преговарят и много искат да сключат споразумение. Но се страхуват да го кажат, защото смятат, че ще бъдат убити от собствения си народ. Страхуват се също, че ще бъдат убити от нас. Няма държавен глава, който да е искал по-малко да бъде държавен глава на Иран."

Абас Арагчи, министър на външните работи на Иран: "Видях на едно-две места да се говори за 15-точков план, но това, което беше представено, са отделни предложения. Всички те са предадени на висшето ръководство на страната, което ако трябва ще заеме позиция. Засега нашата политика е да продължим да се съпротивляваме и да продължим да защитаваме страната. Към момента нямаме намерение да преговаряме и преговори не са провеждани."

Водещи новини

24 задържани във "Факултета" при акция срещу купуването на гласове
24 задържани във "Факултета" при акция срещу купуването...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Компенсациите за високите цени на горивата - колко души са подали заявление? Компенсациите за високите цени на горивата - колко души са подали заявление?
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Нов скок на цените на суровия петрол, Иран е категоричен - няма да води преговори със САЩ Нов скок на цените на суровия петрол, Иран е категоричен - няма да води преговори със САЩ
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Последният епизод на "Мамник" е тази вечер, актьори повдигат завесата Последният епизод на "Мамник" е тази вечер, актьори повдигат завесата
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
НАП предупреждава: Не отваряйте съмнителни линкове за "данъчно...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Конфликтът в Близкия изток: Водят ли преговори САЩ и Иран?
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Няма пострадали монаси от българския манастир "Св. Георги...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Срещу купения вот - полицейска акция в Стражица
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
