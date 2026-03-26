BgGPT с мобилно приложение и нова версия

Нова версия на българския изкуствен интелект. BgGPT вече разпознава изображения, глас, обработва документи и търси информация в интернет. Освен публичния чат, вече е налична и мобилна апликация за iOS и Android.

В сравнение с предишните версии BgGPT 3.0 е с подобрено следване на инструкции, може да се справя с по-сложни задачи и да води близо 20 пъти по-дълги разговори.

Новата версия е достъпна от днес. А функционалностите й могат да се ползват свободно от потребителите и институциите, като са изцяло разработени от Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет.

"BgGPT стъпва върху отворени модели, един от тях е Gemma, който е на Google. Но INSAIT е измислил много нови технологии, направил е много нови изследвания, на базата, на които се надгражда този модел, така че да работи добре за българската фактология, култура", обясни основателят и научен директор на INSAIT проф. Мартин Вечев.

Достъп има и до моделите зад BgGPT 3.0 в три размера – 4B, 12B и 27B, като изборът дава възможност за реализация на бизнес решения с оптимална ефективност и хардуер спрямо конкретната задача.

Какво прави българския AI по-добър от останалите?

Чатът, който е пуснат от INSAIT, е видимата част от цялата система. Проф. Вечев отбелязва, че целта на българския изкуствен интелект е осигуряването на национална независимост.

"Това означава, че този AI може да се пусне вътре в специфичните институции като НАП, Сметна палата и всички други, които работят с чувствителни данни и тези данни никога няма да изтекат от организацията, от България. За разлика от ползването на чужд изкуствен интелект, където базите данни отиват в облака и вече не се знае какво се случва. Това е едно огромно предимство на тази система", споделя проф. Вечев.

Относно защитата на чувствителната информация той обясни, че системата на INSAIT позволява тя да се ползва на място, на техни компютри, върху техни изчислителни ресурси и така никога не излизат от организацията.