Волейболистите на Левски обраха наградите на „синята“ звездна класация

Мъжкият волейболен отбор на Левски бе отличен за Най-добър на годишните награди на Обединените спортни клубове на „сините“. В традиционната „синя“ звезда класация отличия получиха състезатели и от други видове спорт.

Миналият сезон беше изключително успешен за волейболистите на Левски. „Сините“ триумфираха както в първенството, така и в турнира за Купата на България и Суперкупата.

Либерото на тима Дамян Колев грабна и сребърните отличия с националния ни отбор на световното първенство.

„Изпитвам голямо удоволствие и удовлетворение за това, че положеният труд се оценява. Всяка една награда е специална. Особено когато си в отборен спорт. Според мен наградата заслужават абсолютно всички от отбора. Не само аз, не и който да е. Наградата е на всички нас. Ние всеки път се стремим да побеждаваме. Работим добре, усърдно, всеки ден се стараем. И винаги целта ни е да побеждаваме“, коментира пред БНТ Колев.

Специални награди получиха още грацията в художествената гимнастика Стилияна Николова, звездата в спортната гимнастика Валентина Георгиева и други.

