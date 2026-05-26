Илиана Раева изгледа подиум тренировката на българките преди еврошампионата по художествена гимнастика

Гледайте турнира този уикенд пряко по БНТ 3.

Пред погледа на президента на българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева националките направиха официална подиум тренировка преди европейското първенство, което започва в сряда, 27 май, в Двореца на културата и спорта във Варна.

Родните грации трябваше да действат доста интензивно, тъй като се появиха на килима заедно с тимовете на Италия и на Полша в рамките на един час. Своите съчетания показаха водещите състезателки при жените Стилияна Николова и Ева Брезалиева, както и девойките Сияна Алекова, Александра Петрова и Деа Емилова.

Раева наблюдава заниманието и проведе разговори със състезателките след изпълненията ми и с треньорите.

Подиум тренировките ще продължат до 21:30 часа, а последни ще излязат гимнастичките от Армения, Белгия, Беларус и Русия.

В сряда, 27 май, първенството започва с отборната надпревара при девойките от 10:00 часа, а състезанието ще продължи до около 20:00. Българките са в поток Б от 12:10 до 14:10 часа. От останалите фаворити Украйна е в първи поток, Израел и Русия в трети, а последни ще играят Беларус, Италия и Германия.

За последно Варна беше домакин на шампионата през 2021-а, когато Боряна Калейн спечели сребро в многобоя.

Гледайте турнира този уикенд пряко по БНТ 3.

Дворецът на културата и спорта е готов да посрещне елита на художествената гимнастика
Гледайте европейското първенство по художествена гимнастика този...
#Европейско първенство по художествена гимнастика във Варна 2026 г. #Илиана Раева

