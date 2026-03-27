Изложба разказва за Леда Тасева 100 години по-късно

По повод Световния ден на театъра е организирана изложба за голямата българска актриса Леда Тасева, 100 години след рождението ѝ. Събитието е част от програмата на Софийския театрален салон и е организирано от Съюза на артистите в България.

Изтънчена, смела, неподражаема – ето я в „Харолд и Мод“, под режисурата на Хачо Бояджиев. И още роли като за учебник в „Човекоядката“ с награда от Съюза на артистите, както и във филмите „Да обичаш на инат“, „Откога те чакам“ и „Прозорецът“, с награда от киногилдията.

Тя напуска твърде рано земната сцена, но оставя ярка следа в театъра и киното.

В 28 пана в Градската градина пред Народния театър излизат историите на Леда Тасева – от сцената и екраните, и от личните емоции.