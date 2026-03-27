Новините 27.03.2026 г.

У НАС

Театралните награди „Икар“ се връчват тази вечер

Днес, 27 март, е Световният ден на театъра. На тази дата се връчват театралните награди „Икар“. Мотото тази година е „Да обичаш на инат“ и е посветено на режисьора Николай Волев.

Българският изкуствен интелект BgGPT вече е още по-умен

Българският изкуствен интелект BgGPT е актуализиран и вече е още по-умен. Може да разбира снимки, глас и да си говори с нас още по-дълго.

Изложба разказва за Леда Тасева 100 години по-късно

По повод Световния ден на театъра е организирана изложба за голямата българска актриса Леда Тасева, 100 години след рождението ѝ. Събитието е част от програмата на Софийския театрален салон и е организирано от Съюза на артистите в България.

Местим часовника напред, идва лятното време

България преминава към лятно часово време в нощта на 29 март 2026 г. Точно в 3:00 часа стрелките се местят с 1 час напред и става 4:00 часа. Това означава по-кратък сън, но по-дълги и светли вечери.

СВЯТ

НАСА стартира подготовката за мисията „Артемида 2“

Днес, 27 март, започва излъчването на живо от НАСА, което ще покаже първите стъпки към ново пътуване около Луната. Астронавтите ще пристигнат в Космическия център „Кенеди“, откъдето ще започне мисията „Артемида 2“.

Нова стратегия на НАСА за Луната – залага се на база на повърхността

НАСА променя стратегията си по програмата „Артемида“, като измества фокуса от орбиталната станция Lunar Gateway към изграждане на база директно на Луната, най-вероятно близо до Южния полюс. Планират се инвестиции от около 20 милиарда долара в следващите години.

В Турция се грижат за редки котки с различни цветове очи

В град Ван, Турция, има специален център за опазване на прочутата Ванска котка. Тези котки са известни с бялата си козина и често с разноцветни очи – едното синьо, другото кехлибарено.

Специален търг с предмети от света на рок музиката

Интересни предмети от света на рок музиката ще бъдат продадени на специален търг. Сред тях има китари, сценични костюми и други спомени от известни музиканти.

Открит е гроб, който може да е на мускетаря Д'Артанян

Гроб в пода на църква в Нидерландия може би съдържа останките на френския мускетар Д'Артанян, обезсмъртен в произведението на Александър Дюма „Тримата мускетари“.

СПОРТ

България разби Соломонови острови в мач от FIFA Series

България разгроми Соломонови острови с 10:2 в среща от турнира FIFA Series 2026, който започна днес в Индонезия. Успехът е рекорден за „лъвовете“ през 21-ви век и е втората най-изразителна победа в цялата история на националния футбол. Пред нея остава само победата с 10:0 над Гана през 1968 г.

Пловдив ще бъде домакин на три големи състезания по гребане

Пловдив ще бъде домакин на три големи състезания по гребане в рамките на една година. Гребният канал ще приеме кръг от Световната купа през юни за мъже и жени, Световното първенство за юноши до 19 години през август и Балканиада в началото на септември.

Алекс Овечкин стана вторият играч в историята с 1000 гола в НХЛ

Звездата на хокея Алекс Овечкин влезе в историята на Националната хокейна лига (НХЛ), след като отбеляза своя 1000 гол, включително и в мачове от редовния сезон и плейофите. Той е едва вторият играч в историята, който достига тази граница.