Родители на загинали деца на протест: Бавното правосъдие е липса на правосъдие

За бързо и справедливо правосъдие настояха родители и близки на загинали по пътищата деца и младежи. Те се събраха на протест пред Съдебната палата в Пловдив, преди да започне поредното заседание по делото за смъртта на 20-годишния Недялко Бакалски от Пловдив.

Момчето загина преди 4 години, след като беше блъснат от лек автомобил на едно от кръстовищата в града. Делото още е на първа инстанция, а обвиняемият не се признава за виновен.

Пред съда беше и майката на 14-годишния Филип, който беше блъснат на пешеходна пътека в София. Тя съобщи, че три години след инцидента делото се връща отначало поради отвод на съдията. Протестиращите настояха за адекватни и ефективни присъди за смъртта на техните деца.