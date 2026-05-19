Родители на загинали деца на протест: Бавното правосъдие е липса на правосъдие

За бързо и справедливо правосъдие настояха родители и близки на загинали по пътищата деца и младежи. Те се събраха на протест пред Съдебната палата в Пловдив, преди да започне поредното заседание по делото за смъртта на 20-годишния Недялко Бакалски от Пловдив.
Момчето загина преди 4 години, след като беше блъснат от лек автомобил на едно от кръстовищата в града. Делото още е на първа инстанция, а обвиняемият не се признава за виновен.
Пред съда беше и майката на 14-годишния Филип, който беше блъснат на пешеходна пътека в София. Тя съобщи, че три години след инцидента делото се връща отначало поради отвод на съдията. Протестиращите настояха за адекватни и ефективни присъди за смъртта на техните деца.
Николина Петкова, майката на Филип Арсов: "Липсата на правосъдие е никакво правосъдие, бавното правосъдие е никакво правосъдие. За нас, близките на убити деца, това е недопустимо, това е абсолютна гавра."
Лиляна Бакалска: "Настояваме да бъдат давани присъдите бързо, да има бързо и ефективно правосъдие. Не може, това не е човешко - четири години да изтъркаме тук плочките на съда и да няма никаква присъда."
Петя Иванова, основател на Сдружение "Ангели на пътя": "Крайно време е политиците да покажат съзнание, да покажат, че не може родителите, които са загубили близките си по пътищата, да продължават да се гаврят с години с тях, защото те 4 години са само на първа инстанция, а втора, а трета?"