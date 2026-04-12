Двама души загинаха при тежка катастрофа в Берковско

Двама души са загинали при тежка катастрофа на пътя Монтана-София при разклона за берковското село Мездрея. По първоначална информация други двама пътници са настанени в болницата в Монтана. Сред пострадалите има и деца.

Катастрофата е станала между лек автомобил и цистерна. Пътният участък е затворен за движение, като автомобилите се пренасочват през Берковица.

На място работят екипи на полицията и спешната помощ, като се извършва оглед и се изясняват точните причини за инцидента.