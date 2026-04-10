Разпети петък е – най-тъжният ден за християнския свят
Анастасия Калева направи дебют на Световната купа по художествена гимнастика в Ташкент

Анастасия Калева направи дебют на Световната купа по художествена гимнастика в Ташкент
Анастасия Калева направи дебют на Световната купа по художествена гимнастика в Ташкент.

Българската състезателка откри надпреварата в узбекистанската столица със съчетанията с обръч и топка и събра актив от 49.250 точки - 24.350 на обръч и 24.900 на топка.

Възпитаничката на Филипа Филипова заема временното девето място в многобоя, на обръч е 14 -а, а на топка - 10-а.

Другата българка Дара Стоянова ще стартира в поток Д, който започва в 14:25 часа българско време със съчетанията с бухалки и лента.

Във временното класиране след потоци A и B лидер в многобоя е Лиляна Левинска (Полша) с 55.050 точки, втора е олимпийската и световна шампионка Даря Варфоломеев (Германия) с 54.750, а топ 3 се допълва от Рин Кийс (САЩ ) с 54.450.

Съдия за България на това състезание е Силвия Митева-Янева. До гимнастичките са техните лични треньори - Филипа Филипова и Гергана Ботева Тлайс.

#Анастасия Калева

