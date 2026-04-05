Дара Стоянова пета на лента на Гран При турнир в Тие

Българската гимнастичка Дара Стоянова се представи силно на финалите на топка и на лента на турнира Гран При във френския град Тие.

Възпитаничката на Гергана Ботева Тлайс получи на топка оценка от 22.900 точки и се нареди осма, а на лента показа по-стабилна игра и завърши на пета позиция с 24.700.

Състезаващата се с неутрален статут Алина Харнаско стана първа и на двата уреда - с 29.850 на топка и с 27.500 на лента.

Съдия за България на това състезание е Валя Маркова.