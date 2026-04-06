Задържаха петима за нелегален улов на над 16 000 морски таралежи в Гърция

Задържаха петима за нелегален улов на над 16 000 морски таралежи в Гърция
Гръцките власти задържаха петима души от пристанищния град Александруполис за нелегален улов на над 16 000 морски таралежа с общо тегло от 820 килограма.

Според съобщение на бреговата охрана голямото количество нелегално уловени морски таралежи било разкрито, след като гражданин подал сигнал към службата, а екипи извършили проверка в пристанището на Александруполис. При операцията служителите на бреговата охрана установили 25 чувала с морски таралежи, натоварени в ремарке, като много от таралежите били със значително по-малки размери от допустимите за улова им.

Според гръцкото законодателство те нямат защитен статут, но има специални регулации за улова им. Рибарите с професионален лиценз за улов на морски таралежи могат да хващат до 600 таралежа дневно, като това трябва да се случва през светлата част на деня и е разрешено само в месеците януари, февруари, март, юли, август и декември. Рибарите с любителски лиценз имат право да ловят до 30 морски таралежи на ден, като според регламента те могат да бъдат използвани само за лична употреба.

След установяването на морските таралежи на пристанището в Александруполис, на място са задържани петима заподозрени, които нямали никакви разрешителни за риболов. Намерените морски таралежи са конфискувани от властите и незабавно са върнати в морето.

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Член на управляващата фамилия в Обединените арабски емирства е задържан у нас
Член на управляващата фамилия в Обединените арабски емирства е...
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на седмицата
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...
Над 3500 отменени резервации в Банско за Великден заради войната в Близкия изток
Над 3500 отменени резервации в Банско за Великден заради войната в...
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Прокурор Емилия Русинова: Единствената цел е публичното ми дискредитиране
Прокурор Емилия Русинова: Единствената цел е публичното ми...

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро

Румънски съд отмени всички ограничения срещу Андрю Тейт
Румънски съд отмени всички ограничения срещу Андрю Тейт
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток" Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
Чете се за: 03:42 мин.
Гърция отпуска по 50 евро на домакинствата за зареждане с гориво Гърция отпуска по 50 евро на домакинствата за зареждане с гориво
Чете се за: 01:17 мин.
След опита за саботаж на "Турски поток": Сръбските власти разкриха нови подробности по разследването След опита за саботаж на "Турски поток": Сръбските власти разкриха нови подробности по разследването
Чете се за: 01:00 мин.
Парад на цветята в румънския град Тимишоара Парад на цветята в румънския град Тимишоара
Чете се за: 00:20 мин.
Наблюдават плажовете на остров Родос, след като морето изхвърли на брега 43 килограма хашиш Наблюдават плажовете на остров Родос, след като морето изхвърли на брега 43 килограма хашиш
Чете се за: 00:45 мин.

Ексклузивно: Италия разследва петима българи, участвали в схема за внос на опасни отпадъци у нас
Ексклузивно: Италия разследва петима българи, участвали в схема за...
Чете се за: 05:05 мин.
По света
"Артемис II" - нова ера в Космоса: "Орион" се отдалечи на над 406 608 км от Земята "Артемис II" - нова ера в Космоса: "Орион" се отдалечи на над 406 608 км от Земята
Чете се за: 00:47 мин.
Любопитно
Намерено е приемно семейство за децата от Ямбол Намерено е приемно семейство за децата от Ямбол
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Мъж нападна с брадва своя съседка Мъж нападна с брадва своя съседка
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Операция почти като на кино: Как САЩ спасиха своя пилот от Иран?
Чете се за: 04:02 мин.
По света
България призова да бъде възстановено свободното корабоплаване през...
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Спомен за големия Михаил Белчев
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Отчитат спад на продажбите на имоти в големите градове през първото...
Чете се за: 02:40 мин.
Икономика
