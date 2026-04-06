Задържаха петима за нелегален улов на над 16 000 морски таралежи в Гърция

Гръцките власти задържаха петима души от пристанищния град Александруполис за нелегален улов на над 16 000 морски таралежа с общо тегло от 820 килограма.

Според съобщение на бреговата охрана голямото количество нелегално уловени морски таралежи било разкрито, след като гражданин подал сигнал към службата, а екипи извършили проверка в пристанището на Александруполис. При операцията служителите на бреговата охрана установили 25 чувала с морски таралежи, натоварени в ремарке, като много от таралежите били със значително по-малки размери от допустимите за улова им.

Според гръцкото законодателство те нямат защитен статут, но има специални регулации за улова им. Рибарите с професионален лиценз за улов на морски таралежи могат да хващат до 600 таралежа дневно, като това трябва да се случва през светлата част на деня и е разрешено само в месеците януари, февруари, март, юли, август и декември. Рибарите с любителски лиценз имат право да ловят до 30 морски таралежи на ден, като според регламента те могат да бъдат използвани само за лична употреба.

След установяването на морските таралежи на пристанището в Александруполис, на място са задържани петима заподозрени, които нямали никакви разрешителни за риболов. Намерените морски таралежи са конфискувани от властите и незабавно са върнати в морето.