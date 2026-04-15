БФХГ отличи Йоанна Ангелова и Цветелина Арсенова с наградата "Млад треньор на 2025 година“

Треньорската комисия към Българската федерация по художествена гимнастика официално обяви носителите на отличието "Млад треньор на 2025 година“, с което се отдава признание на перспективни специалисти в един от най-успешните български спортове.

След детайлно разглеждане на всички номинации, комисията отличи Йоанна Ангелова от СКХГ „Левски-Триадица“ и Цветелина Арсенова от СКХГ "Нюанс“.

Арсенова започва своя път в художествената гимнастика едва на 5-годишна възраст, а по-късно става част от националния отбор при девойките. След края на състезателната си кариера тя се насочва към треньорството, като завършва образованието си в НСА "Васил Левски“ и постепенно се утвърждава като един от младите и амбициозни специалисти в системата.

Йоанна Ангелова също е бивша състезателка на "Левски-Триадица“, а днес работи като треньор в клуба. Тя съчетава професионалното си развитие с активна роля в организацията на държавни първенства и има принос за успехите на своите състезателки както в индивидуалните дисциплини, така и при ансамблите.

Като част от отличието, двете ще получат възможността да се включат в организационния комитет на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна, което ще се проведе в края на май. Това ще им даде ценен практически опит, както и шанс да изградят международни контакти.

От Българската федерация по художествена гимнастика подчертаха, че инициативата е част от дългосрочната стратегия за подкрепа на младите кадри и развитие на спорта у нас.