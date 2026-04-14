БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Никола Николов – Паскал се призна за виновен за...
Чете се за: 02:22 мин.
Васил Терзиев: Три нови метростанции се очаква да бъдат...
Чете се за: 02:55 мин.
Акциите срещу купуването на гласове: МВР е иззело над 1...
Чете се за: 01:05 мин.
Разбиха нова схема за купуване на гласове, разплащали онлайн
Чете се за: 01:20 мин.
Здравният министър: Заставаме зад исканията за увеличение...
Чете се за: 04:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Николова, Брезалиева и ансамбълът жени ще участват на Световната купа в Баку

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Запази

Това ще е трета Световна Купа за годината в художествената гимнастика след София и Ташкент.

николова брезалиева ансамбълът жени участват световната купа баку
Слушай новината

Стилияна Николова, Ева Брезалиева и ансамбълът за жени ще участват на Световната купа по художествена гимнастика в Баку (Азербайджан), която ще се проведе от 17 до 19 април.

Това е трета Световна купа за годината след София и Ташкент (Узбекистан).

Стилияна Николова стана сребърна медалистка в многобоя в София, а Ева Брезалиева взе златото на бухалки пред родна публика.

В надпреварата ще стартират 78 индивидуални гимнастички от 42 държави, сред които олимпийската шампионка Даря Варфоломеев (Германия), европейската шампионка Таисия Онофричук (Украйна), италианките София Рафаели и Тара Драгаш, Альона Тал Франко и Мейтал Маял Сумкин (Израел), Тахмина Икромова и Лола Джураева ((Узбекистан), Акмарал Йерекешева (Казахстан), Хатидже Гюкче Емир (Турция), Вера Тогулкова (Кипър), Лилана Левинска (Полша), неутрални състезателки от Беларус и Русия Алина Харнаско и София Илтерякова и други.

Ансамбълът в състав София Иванова, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова ще спори за отличията с 15 отбора от световния елит - Бразилия, Италия, Израел, Япония, Испания, Германия, Украйна, Узбекистан и други.

По програма в петък и събота са квалификациите индивидуално и ансамбли, а в неделя - финалите на отделните уреди.

#Световна купа по художествена гимнастика в Баку 2026 # Ева Брезалиева #Български ансамбъл по художествена гимнастика #Стилияна Николова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Още от: Други спортове

Марко Треспиди поема женския национален отбор по хандбал
Чете се за: 02:27 мин.
Чете се за: 01:27 мин.
Чете се за: 02:52 мин.
Чете се за: 05:25 мин.
Чете се за: 04:42 мин.

Водещи новини

Никола Николов – Паскал се призна за виновен за контрабанда...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Чете се за: 04:37 мин.
Регионални
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ