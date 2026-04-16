Юго Екитике с емоционално послание: Ще се видим отново скоро, Анфийлд

Нападателят на Ливърпул Юго Екитике се обърна емоционално към привържениците на клуба, след като стана ясно, че ще пропусне остатъка от сезона и предстоящото световно първенство заради скъсан ахилес.

Французинът получи тежката контузия по време на двубой срещу Пари Сен Жермен в Шампионската лига, а от клуба официално потвърдиха дългия период на възстановяване.

"Трудно е, а може би дори нечестно, но поне се случи тук, сред вас. Знам, че не съм сам в това. Вашата любов ще бъде моята движеща сила. Ще се видим отново скоро, Анфийлд“, написа Екитике в социалните мрежи.

Нападателят пристигна на „Анфийлд“ през миналото лято от Айнтрахт Франкфурт срещу 95 милиона евро и отбеляза 17 гола във всички турнири с екипа на „червените“.





