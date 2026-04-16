Дидие Дешан за контузията на Юго Екитике: Огромен удар

Селекционерът на френския национален отбор Дидие Дешан изрази огромното си съжаление, че няма да може да разчита на Юго Екитике за световното първенство това лято.

Нападателят на Ливърпул контузи ахилесовото си сухожилие по време на реванша с ПСЖ (0:2) от четвъртфиналите на Шампионската лига във вторник.

Бившият играч на европейския клубен шампион е изправен пред много месеци възстановяване, което ще го лиши от възможността да участва на Мондиал 2026.

"Юго е един от младите ни играчи, които дебютираха за националния отбор през последните месеци. Той се интегрира перфектно в групата, както на терена, така и извън него. Тази контузия е огромен удар за него, разбира се, но и за френския национален отбор", коментира наставникът на "сините".

"Разочарованието за него е огромно. Юго ще се върне в най-добрата си форма, сигурен съм в това. Но искам да изразя пълната си подкрепа за него, както и тази на целия щаб. Знаем, че той ще бъде изцяло зад френския отбор и всички ние мислим за него", добави треньорът на френския национален отбор.

Селекционерът ще обяви състава за световното първенство на 14 май.

Юго Екитике бе повикан от Дешан за първи път миналия септември, и оттогава не е изпадал от състава. 23-годишният нападател има 8 мача (2 гола, 1 асистенция) с екипа на "петлите".

Контузията прекъсва изключително успешния му първи сезон с екипа на Ливърпул, в който той отбеляза 17 гола в 45 мача.