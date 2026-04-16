начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Андрей Гюров: Фокусът на кабинета продължава да бъде опазването на честния вот

Ирина Цонева
Чете се за: 03:30 мин.
По думите на премиера, няма по-голяма заплаха за една държава и за едно общество от търговията с демокрация

андрей гюров фокусът кабинета продължава опазването честния вот
Снимка: БТА
Три дни преди изборите фокусът на кабинета продължава да бъде опазването на честния вот, защото няма по-голяма заплаха за една държава и за едно общество от търговията с демокрация. Това заяви служебният министър-председател Андрей Гюров в началото на днешното правителствено заседание.

"За съжаление, това не е единственият пазар, на който българският гражданин е превърнат в средство за печалба. Има и друг, по-тих, по-незабележим, но не по-малко опасен, и това е търговията със здраве. В единия случай се купуват гласове, за да се печелят мандати, а в другия се използват слабостите на една пробита система, за да се пълнят партийни каси. И отново цената се плаща от българските граждани – не само с вноските за здраве, но и буквално със самото здраве", посочи премиерът.

"Оказва се, че докато лекари и медицински сестри съвсем осъзнато очакват повече средства, системата е направена така, че да бъде източвана и с тези пари да няма възможност да помага на българските граждани. Здравният министър доц. Околийски ми докладва за болници, които използват вратички в закона – не, за да лекуват по-добре, а за да печелят повече. Например болница, в която едно лекарство струва 23 000 лв., а на друго място – 125 000 лв. Разликата е една нова кола. Това е само от едно лекарство, само от един пациент. Можете да си представите – от всички пациенти това означава един цял автомобилен парк", отбеляза Гюров.

По думите му, най-тъжното от цялата история е, че това се оказва напълно законно. В същото време българският пациент е на първо място в Европа по доплащане за здравеопазване. И това не е съвпадение – това е система, която позволява да се печели от болката и от здравето на българските граждани, добави той.

снимки: БТА

"В такъв случай проблемът е не само икономически, не само финансов, дори не е само политически проблем. Това е един морален проблем. И това е една червена линия, която българското общество каза, че не може повече да бъде прекрачвана. Точно затова сме тук, в тази сграда, и затова имаме извънредни избори след три дни. Затова нека да бъде ясно – ако наистина има възможност този проблем да бъде разрешен с едно изречение, промяна в една наредба или няколко наредби, тогава те трябва да бъдат написани, те трябва да бъдат предложени тук и очаквам това да се случи възможно най-бързо", подчерта още премиерът Андрей Гюров.

#служебният премиер Андрей Гюров #провеждане на честни избори #премиерът Андрей Гюров #гаранция за честни избори

