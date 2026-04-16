Европейската преса: Байерн сложи край на "проклятието“ срещу Реал

"90 минути в Мюнхен са много дълги“. С тази закачка Байерн Мюнхен обобщи една от най-драматичните вечери в Шампионската лига. Баварците елиминираха Реал Мадрид след зрелищно 4:3 и си осигуриха място на полуфиналите, като едновременно с това сложиха край на серията от болезнени сблъсъци срещу испанския гранд.

В Германия успехът беше приет като дългоочаквано освобождение. Обществената телевизия ARD говори за преодолян "комплекс“, натрупан през годините - от тежки загуби до противоречиви елиминации. Според германското издание TZ, вечерта в Мюнхен е "пренаписала историята“ на съперничеството. Този път сценарият беше различен и изпълнен с емоции, обрати и късен геройски финал.

„Имаше много драма. Надявам се всички деца в Германия да са останали будни да гледат мача“, пошегува се Йозуа Кимих след последния съдийски сигнал. Капитанът Мануел Нойер също не скри вълнението си: „Това беше истинска вечер от Шампионската лига – от онези, които не се случват често.“

На фона на еуфорията не липсваше и напрежение. След мача защитникът Йосип Станишич обвини Антонио Рюдигер в обидни реплики по време на двубоя, макар по-късно да омекоти тона и да подчертае, че подобни ситуации са част от емоцията на терена.

Сега погледите в Мюнхен са насочени към следващото предизвикателство – полуфиналния сблъсък с Пари Сен Жермен. "Ще се срещнат два от най-добрите отбори в Европа“, прогнозира Кимих, а Нойер допълни, че очаква „още равностойни и напрегнати мачове“.

След вечер, в която футболът предложи всичко, голове, обрати и символика, Байерн върна дълго чакан отговор на европейската сцена.