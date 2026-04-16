КЗК разследва картел при обществени поръчки по сигнал от Регионалното министерство

Анализът показва еднакви правописни и граматически грешки, използване на идентични формулировки и стил

КЗК разследва картел при обществени поръчки по сигнал от Регионалното министерство
Комисията за защита на конкуренцията образува производство за евентуално забранено споразумение и/или съгласувана практика при обществени поръчки, финансирани по Оперативна програма "Региони в растеж" 2021 - 2027, след сигнал от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Разследването обхваща съмнения за координирани действия между участници в процедури, които биха могли да представляват нарушение както на националното, така и на европейското конкурентно право.

Това е третото картелно производство, образувано от антимонополния орган от началото на годината. По-рано КЗК започна две други разследвания – едното по сигнал за картел при доставки на храна за болници, подаден от народен представител, а второто – за съгласувани практики при обществени поръчки за доставка, монтаж и поддръжка на IT оборудване по сигнал на ГДБОП.

Настоящото производство е свързано с процедури по пряко договаряне, финансирани с европейски средства, включващи организиране на специализирани обучения, обмен на опит и добри практики за повишаване капацитета на общински служители в различни региони на страната.

В рамките на предварителното проучване Комисията за защита на конкуренцията е анализирала участието на редица дружества в множество обществени поръчки със сходни възложители, предмет и участници. Проверявани са процедури в общините Велинград, Разград, Севлиево, Горна Оряховица и Елена.

Според събраните данни са редица съмнителни данни за евентуално наличие на картел под формата на тръжни манипулации, чрез постигане на координация в действията на наблюдаваните дружества и предопределяне избора на възложителя относно предприятието, което да бъде определено за изпълнител. Анализът показва еднакви правописни и граматически грешки, използване на идентични формулировки и стил, както и съвпадащи текстови структури, които не присъстват в образците, предоставени от възложителите. Технически данни сочат също, че участници са подавали офертите си от един и същ IP адрес, използван в електронната платформа за обществени поръчки.

Разследването продължава, като Комисията ще установява дали събраните индикатори представляват доказателство за картелно споразумение или съгласувана практика между предприятията.

#картелно споразумение #разследване #МРРБ

Последвайте ни

