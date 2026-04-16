Eрлинг Холанд: Бернардо Силва е най-интелигентният футболист, с когото съм играл

Нападателят на Манчестър Сити Ерлинг Холанд изрази възхищението си от съотборника и капитан Бернардо Силва, който ще напусне клуба след края на кампанията.

Двамата са играли заедно 167 пъти в рамките на четири сезона, като в този период спечелиха редица отличия, включително трофеи от Висшата лига и Шампионската лига.

"Той е може би най-умният футболист, с когото съм играл. Начинът, по който контролира играта, е трудно да се опише с думи“, заяви Холанд, подчертавайки ключовата роля на португалеца както на терена, така и извън него.

До края на сезона двамата ще се опитат да добавят още отличия към визитката си, като Манчестър Сити остава в битката за титлата и Купата на Англия.