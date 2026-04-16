Край на една ера: Бернардо Силва напуска Манчестър Сити след девет години

Манчестър Сити официално потвърди, че капитанът на отбора Бернардо Силва ще напусне клуба в края на сезона.

31-годишният португалец ще сложи край на деветгодишния си престой на "Етихад“, през който се утвърди като една от ключовите фигури в златния период на тима. Силва спечели общо 19 трофея със "сините“, включително шест титли от Висшата лига и една в Шампионската лига.

Плеймейкърът има 451 мача за клуба, в които е реализирал 76 гола и е направил 77 асистенции. През настоящата кампания той влезе и в топ 10 по изиграни срещи за Манчестър Сити.

"Този клуб и този град ми дадоха повече, отколкото съм мечтал. Това наследство ще остане с мен завинаги“, написа Силва в социалните мрежи, като благодари на съотборниците си, треньора Пеп Гуардиола и феновете.

До края на сезона португалецът ще се опита да помогне на Сити в битката за титлата във Висшата лига и в турнира за Купата на Англия, преди да се раздели с клуба.