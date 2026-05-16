Левски отново спечели Вечното дерби

Левски победи ЦСКА с 2:0 във Вечното дерби от плейофите в Първа лига. Новите шампиони показаха по-силна игра и записаха втора поредна победа срещу големия си съперник.

Мачът се игра на Национален стадион „Васил Левски“, а головете за „сините“ отбелязаха Хуан Переа и Евертон Бала.

Левски поведе още в 11-ата минута, когато Переа се пребори със защитник на ЦСКА и прати топката във вратата. През второто полувреме „червените“ опитаха да върнат интригата, но Светослав Вуцов направи важни спасявания.

В 71-вата минута Левски получи дузпа след игра с ръка в наказателното поле. Зад топката застана Бала, който отбеляза втория гол и оформи крайното 2:0.