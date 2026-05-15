Александър Василев обърна мача и е на полуфинал

19-годишният Александър Василев се класира за полуфиналите на тенис турнир на клей в Сърбия с впечатляващ обрат.

Младият национал за Купа „Дейвис“ загуби първия сет срещу своя съотборник Янаки Милев, но след това показа страхотна игра и спечели мача с 3:6, 6:0, 6:2.

След трудното начало Василев напълно пое контрола и спечели почти всички останали геймове в двубоя.

С успеха той добавя и 4 точки за световната ранглиста, където в момента е сред първите 900 тенисисти в света.

Любопитен факт е, че Александър Василев е първи братовчед на Григор Димитров.

На полуфинала българинът ще играе срещу Кристиан Джонов.