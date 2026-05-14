Интер спечели и титлата, и Купата на Италия след победа над Лацио

Интер спечели Купата на Италия, след като победи Лацио с 2:0 във финала на Купа на Италия, игран на Стадио Олимпико.

С успеха тимът от Милано направи домашен дубъл, след като по-рано през сезона спечели и титлата в Серия А. Това е десети трофей за Интер в турнира.

Двата гола паднаха още през първото полувреме. Първо защитникът на Лацио Адам Марушич си отбеляза автогол, а след това капитанът Лаутаро Мартинес удвои преднината на „нерадзурите“.

През по-голямата част от мача Интер контролираше играта и не остави много шансове на Лацио да се върне в двубоя. Отборът от Рим трудно стигаше до опасни положения пред вратата на съперника.

Така Интер завърши сезона с два от най-важните трофеи в италианския футбол.