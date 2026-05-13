Деца и стотици бегачи ще участват в Маратон Варна

Над 3500 любители на спорта и професионални атлети се очаква да участват в 11-ото издание на Маратон Варна тази неделя. Състезанието от години е едно от най-големите спортни събития в морската столица и тази година се очаква да постави нови рекорди по брой участници.

До момента за маратона са се записали повече от 2200 души от над 40 държави. Те ще се състезават в три дистанции – 10,5 км, 21 км и класическия маратон от 42.195 км. За поредна година именно във Варна ще бъдат определени и националните шампиони по маратон.

Освен спортната надпревара, организаторите подготвят и различни съпътстващи събития по трасето, които ще превърнат деня в истински празник на спорта.

Една от най-вдъхновяващите части на маратона отново ще бъде участието на деца с двигателни затруднения и специални образователни потребности. Благодарение на организациите ParaKids и Карин дом, деца, посещавали терапия в Карин дом, ще се включат в състезанието със специални адаптирани колички за бягане и с помощта на доброволци.

Така организаторите искат да покажат, че спортът трябва да бъде достъпен за всички, независимо от физическите възможности.

И тази година маратонът във Варна е част от националната верига състезания в България заедно със стартовете в Стара Загора, София и Бургас под мотото „Бягането като начин на живот“.