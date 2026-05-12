„Гадзета дело Спорт“: България превърна Джирото в истински празник

„Гадзета дело Спорт“ – един от най-известните и влиятелни спортни вестници в Италия – обърна специално внимание на атмосферата в България след финалния етап на Джиро д‘Италия в София.

Според изданието Джирото ще запомни гостоприемната България, красивите градове с древна история и ентусиазираните фенове по трасето. В статията се отбелязва, че около 250 хиляди души са наблюдавали етапа в столицата и са превърнали София в истински празник на колоезденето.

Специално внимание получава французинът Пол Мание, който спечели етапа след силен финален спринт. Италианските журналисти го определят като една от новите млади звезди в колоезденето. Според анализа неговият съперник Джонатан Милан е допуснал грешки във финала и е започнал спринта твърде рано.

От „Гадзета дело Спорт“ описват финала в София като емоционален и впечатляващ, а българските зрители – като страстни и изключително активни привърженици на спорта.