Българските младежи спечелиха бронз от европейското по спортна стрелба в Хърватия

България спечели бронзов медал в отборното състезание на 50 метра пистолет при младежите на европейското първенство по спортна стрелба в Хърватия.

Българският отбор в състав Дамян Илиев, Калоян Петков и Петър Иванов събра 1598 точки и завърши на трето място.

Европейски шампион стана Украйна, а второто място е за Швеция.

В индивидуалното класиране най-добре от българите се представи Дамян Илиев, който завърши десети.

Това е втори медал за България от шампионата за деня, след като по-рано Самуил Донков също спечели бронз на 50 метра пистолет при мъжете.