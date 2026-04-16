Бившият вратар на Арсенал и Ювентус Алекс Манингер загина в катастрофа

Бившият вратар на Арсенал и Ювентус Алекс Манингер е загинал при автомобилна катастрофа на 48-годишна възраст. Тъжната новина бе съобщена от бившия му клуб Ред Бул Залцбург.

Според информации в австрийските медии автомобилът, в който се е намирал Манингер, е бил ударен от железопътна композиция.

Кариерата на стража започва през 1995 година в Залцбург, а само две години по-късно преминава в Арсенал, с който печели титлата във Висшата лига и Купата на Англия.

През годините Манингер играе още за редица клубове, сред които Фиорентина, Торино, Болоня и Сиена, а между 2008 и 2012 година защитава цветовете на Ювентус. По-късно има престой и в Аугсбург, а през сезон 2016/17 е част от състава на Ливърпул, без да запише официален мач.

За националния отбор на Австрия той има 33 участия.












