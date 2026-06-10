Норвегия пристига за Мондиала в САЩ с 300 кг риба, 116 кг сирене и 6000 портокала

Норвежкият национален отбор със сигурност продължава да попада в заглавията. Завръщайки се на световно първенство близо тридесет години след последното си участие, скандинавският отбор попадна в заглавията миналата седмица, като публикува официална отборна снимка в стил „викинг“. Снимките, показващи Ерлинг Холанд и неговите съотборници, опитващи се да се аклиматизират към парещото американско слънце, също предизвикаха значителни дискусии.

Ден преди старта на Мондиала, именно храненето и вниманието, обърнато на продуктите, превозвани от норвежкия персонал, предизвикват вълнение в социалните мрежи. Според информация от местната медия VG, норвежкият щаб е избрал да вземе голямо количество местни хранителни продукти в багажа си, за да избегне нарушаване на хранителните навици на играчите си.

Трима водещи фигури в местната гастрономия придружават тима. Треньорският щаб очевидно се е постарал максимално: 300 кг риба, 116 кг сирене и 6000 портокала са транспортирани до Америка.

Това не е първият случай, в който скандинавската нация избира да внесе собствена храна на делегацията си. Това вече се случи по време на Олимпийските игри в Париж през 2024 г.