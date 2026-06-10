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Обратното броене до Мондиала за Франция започва, "петлите" стегнаха куфарите за Бостън

Вяра Илиева от Вяра Илиева
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Спорт
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"Сините" ще отседнат в Бостън - шест дни преди откриващия си мач срещу Сенегал

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Снимка: leparisien.fr
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След победата си срещу Северна Ирландия (3:1) в понеделник вечерта в Лил, националният отбор на Франция ще отпътува за САЩ днес. "Сините" ще отседнат в Бостън - шест дни преди откриващия си мач срещу Сенегал, с който стартира кампанията си на Мондиала (11 юни - 19 юли).

След като получиха почивка от Дидие Дешан във вторник, за да прекарат време със семействата си и да презаредят батериите, играчите ще отпътуват от летище „Льо Бурже“ в 14:00 часа. Френският отбор ще пристигне в Бостън около 14:00 часа или приблизително 20:00 часа френско време.

От този момент обратното броене до първия голям турнир за световните шампиони от 2018 г. и сребърни медалисти от Катар 2022 ще започне.

Базовият лагер на "петлите" в столицата на Масачузетс отговаря на няколко критерия: комфорт, спокойствие, а също и възможност за работа в затворена среда, далеч от шума и суетата на големите американски градове.

Всъщност френският отбор се завръща на познато място. По време на американското си турне през март играчите вече бяха отседнали в хотел "Четири сезона" в Бостън, който е разположен на една от най-емблематичните пътни артерии на града, но в същото време далеч от бизнес районите и небостъргачите.

За френската делегация са запазени два цели етажа и сега: единият за играчите, другият за треньорския щаб. Няколо души от щаба вече са там, подготвяйки се за пристигането на отбора. Сред тях са физиотерапевтът Гийом Васу, мениджърът на отбора Йоан Перес, видео анализаторът Клеман Ибер, готвачът Ксавие Русо и няколко служители на Френската футболна федерация.

При пристигането си се очаква френският отбор да бъде посрещнат от приятно време, с температури около 26 градуса по Целзий.

Първата публична тренировка на "сините" е още утре в университета Бентли, където е разположена и тренировъчната база, на около тридесет минути западно от Бостън. Центърът се намира в обширен кампус от 66 хектара, който е дом и на местните спортни отбори.

На 16 юни френският отбор ще изиграе първия си мач от турнира срещу Сенегал - мач, който ще отбележи истинското начало на световното приключение за момчетата на Дидие Дешан.

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