Франция поддържа резервите си във форма с контроли по време на Мондиал 2026

Спортно-техническият щаб на Франция е подготвил специална програма за футболистите, които получават по-малко игрово време по време на световното първенство през 2026 година. Според информация на френското издание „Екип“, резервите на „петлите“ ще изиграят контролни срещи срещу местни отбори в Съединените щати между официалните двубои на тима.

Практиката не е нова за французите. Подобен подход беше използван и по време на Мондиал 2018 в Русия, когато отборът спечели световната титла, както и на първенството в Катар през 2022 година, където достигна до финала.

Основната цел на контролните мачове е състезателите извън титулярния състав да поддържат игрови ритъм и да бъдат готови при необходимост да се включат в срещите от турнира.

Сигурно е, че една от проверките ще се проведе между първия двубой на селекцията на Дидие Дешан срещу Сенегал на 16 юни и втория мач срещу Ирак на 22 юни. Френската федерация продължава да търси съперници и за следващите паузи в програмата на отбора.

Очаква се подобни срещи да предизвикат сериозен интерес и сред местните американски клубове, които ще получат рядката възможност да премерят сили с част от футболистите на един от големите фаворити за световната титла.