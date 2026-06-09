Дешан: Ще оставя на вас да се тревожите за Мбапе

Въпреки че Килиан Мбапе не успя да се разпише в последната контрола на Франция преди Мондиал 2026, представянето му не е проблем за Дидие Дешан. В това увери самият селекционер след успеха на Франция над Северна Ирландия с 3:1 в Лил.

Дешан заяви, че не го тревожи липсата на гол от страна на Килиан Мбапе, макар той да имаше шест удара към вратата на Северна Ирландия.

"Ще оставя на вас да се тревожите, аз няма да се тревожа. Вярно е, че той имаше няколко възможности и не беше толкова ефективен, колкото обикновено. Но ми каза, че пази головете си за САЩ, така че това ме устройва напълно", заяви наставникът.

Мачът бе последен за Дешан на родна земя, имайки предвид, че той ще се оттегли от поста след края на световното първенство, което започва на 11 юни, четвъртък.

Треньорът извел "петлите" до златните медали през 2018 година, изглеждаше спокоен и усмихнат на пресконференцията след победата дошла след хеттрик на Майкъл Олисе.

Освен резултата, треньорът бе видимо щастлив и от специалната за него вечер на „Стад Пиер Мороа“. Той бе посрещнат с бурни овации от публиката на Лил, която му засвидетелства уважение при последната му поява като треньор на "петлите" във Франция.

От своя страна Дешан благодари на публиката и напомни, че най-важното нещо тепърва предстои и това е световното първенство.

Запитан какви са чувствата му след последния му мач на френска земя, той отговори:

"Ще имам още мачове, да, далеч от дома. Получих много обич и признателност, което винаги е удовлетворяващо. Вече ви казах преди мача: откакто съм в Клерфонтен, направих много неща за последен път. Такъв е животът. Не изпитвам никаква особена носталгия. Точно както в първия ден, се опитах да се насладя на всяка минута и да се уверя, че всичко ще мине възможно най-гладко."

Дешан коментира и впечатляващото представяне на Майкъл Олисе, койт реализира хеттрик:

"Майкъл имаше изключителен сезон в Байерн и вече показа страхотни неща с нас. Той е пълен с увереност и най-вече много решителен. В допълнение към атакуващите си качества, той има забележителна работоспособност. Ще ни е нужен точно заради това ниво, което притежава."

"Вече няма да има повече генерални репетиции. Играчите, които пристигнаха след финала на Шампионската лига, трябваше да се възстановят, както физически, така и психически. Нямахме голям брой тренировки. Играчите се познават и аз също ги познавам добре. Не играхме с необходимата интензивност. Истинското ни изпитание е на 16 юни. Срещу противника, срещу който се изправяме, ще трябва да бъдем на много по-високо ниво", добави Дешан.

Той потвърди, че вече е наясно със стартовия състав за мача срещу Сенегал на 16 юни.

"Ще видим как ще се развият нещата след първия мач. Имам титулярен състав, но знам много добре, че за някои ще бъде несправедливо да не започнат. Ще ни трябват играчи, способни да влизат като резерви и да се представят добре. Разчитам на целия отбор. Нуждаем се от титулярен състав, но имаме и различни опции", обясни французинът.

Във втория си двубой "сините" се изправят срещу Ирак на 22 юни и приключват груповата фаза срещу Норвегия на 26-и.