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Хеттрик на Олисе донесе победа на Франция преди Мондиал 2026

Станко Димов от Станко Димов
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Чете се за: 03:20 мин.
Спорт
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„Петлите“ изпратиха селекционера Дидие Дешан с успех в последния му домакински мач начело на тима.

Майлъл Олисе и Дезире Дуе
Снимка: БГНЕС
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В отлична форма, Майкъл Олисе отбеляза първия си хеттрик с екипа на националния отбор и изведе Франция до победа с 3:1 над Северна Ирландия в Лил, с което „петлите“ изпратиха селекционера Дидие Дешан с успех в последния му домакински мач начело на тима преди световното първенство.

В последната контрола преди заминаването за САЩ французите трудно пречупиха съпротивата на младия състав на Северна Ирландия, а големият герой на вечерта бе именно Олисе. Домакините се надяваха празничната атмосфера, церемонията и фойерверките преди началото да намерят отражение и на терена, но трябваше да чакат до 43-ата минута за първото попадение.

Тогава след удар на Усман Дембеле топката бе отклонена и попадна в краката на крилото на Байерн Мюнхен, който отблизо реализира за 1:0.

Второто попадение на Олисе бе от съвсем различна класа. Само четири минути след почивката той отправи мощен удар от границата на наказателното поле и прати топката неспасяемо в горния ъгъл на вратата.

Възпитаниците на Майкъл О'Нийл обаче не се предадоха и получиха заслужена награда за усилията си. В 64-ата минута Шей Чарлс нахлу в наказателното поле и подаде към Патрик Кели, който от близка дистанция намали резултата на 2:1.

Последната дума отново бе на Олисе. Петнадесет минути преди края той оформи своя хеттрик с прецизен удар от около 20 метра и окончателно сложи точка на спора.

Килиан Мбапе също имаше своите възможности. Нападателят преследва гол, който би го изравнил с Оливие Жиру като най-резултатен футболист в историята на Франция. Едно негово попадение бе отменено заради засада на Дезире Дуе в хода на атаката, а капитанът на „петлите“ пропусна още няколко добри положения и ще трябва да почака поне до началото на Мондиала.

Северна Ирландия също видя отменен гол. В добавеното време на първата част Джейми Донли изпрати топката във вратата, но попадението не бе зачетено, след като Руайри МакКонвил бе санкциониран за нарушение срещу Тео Ернандес при подготовката на атаката.

Двубоят бе емоционален и заради Дидие Дешан, който за последен път води Франция в домакински мач след 14 години начело на националния тим. Сега фокусът му е насочен към опита да донесе втора световна титла като селекционер.

Франция стартира участието си на Мондиал 2026 на 16 юни в Ню Джърси срещу Сенегал. В група I са още отборите на Ирак и Норвегия, водена от голмайстора Ерлинг Холанд.

#Майкъл Олисе #национален отбор на Франция по футбол #Дидие Дешан

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