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Французинът Еуен Жауен ще пази на вратата на Нюкъсъл

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Спорт
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20-годишният врата запази 15 „сухи мрежи“ за Реймс през миналия сезон и игра за младежите на Франция до 21 години.

французинът еван жуан пази вратата нюкъсъл
Снимка: БТА
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Отборът от Висшата лига Нюкасъл подписа с вратаря Еуен Жауен. Стражът идва от Реймс, който играе във Втора лига на Франция.

Англичаните обявиха сделката на своя официален сайт, но не уточни продължителността на споразумението или сумата за трансфера. Френският спортен ежедневник L'Equipe съобщи, че става въпрос за четиригодишна сделка, оценена на 28,5 милиона евро, което го прави най-скъпото попълнение от френската втора дивизия.

Високо оцененият 20-годишен футболист запази 15 „сухи мрежи“ за Реймс през миналия сезон и игра за младежите на Франция до 21 години.

„Наистина съм развълнуван да стана играч на Нюкасъл Юнайтед. Страстта на целия град и атмосферата на „Сейнт Джеймс Парк“ са известни във футбола“, заяви Жауен.

Внушителният Жауен е висок 2 метра и играе много добре с крака.

„Той е вълнуващ млад вратар, който показа истински потенциал по време на престоя си във Франция. Притежава спокойствие и присъствие, които не отговарят на възрастта му“, заяви мениджърът на Нюкасъл Еди Хау.

#Еуен Жауен #ФК Нюкасъл

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