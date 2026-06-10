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Лийдс Юнайтед потвърди раздялата с дългогодишния си вратар Илан Мелие

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Спорт
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26-годишният французин прекара шест години и половина на "Еланд Роуд"

Лийдс Юнайтед потвърди раздялата с дългогодишния си вратар Илан Мелие
Снимка: БТА
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Английският футболен клуб Лийдс Юнайтед, където играе българският национал Илия Груев, потвърди раздялата с дългогодишния си вратар Илан Мелие.

26-годишният страж ще напусне с изтичането на договора си през юни, след като прекара шест години и половина на "Еланд Роуд". През това време французинът помогна на тима да спечели промоция във Висшата лига два пъти - през 2019/20 и през 2024/25, спечелвайки титлата в Чемпиъншип и в двата случая.

През изминалата кампания обаче той не записа нито един мач за йоркширци и беше изместен от пристигналия от Олимпик Лион бразилски страж Лукас Пери, а впоследствие и от ветерана Карл Дарлоу.

Мелие дебютира за Лийдс през януари 2020 година и изигра 215 мача, в 72 от които не допусна гол, а през сезон 2020/21 беше избран за най-добър млад играч на отбора.

#Илан Мелие #ФК Лийдс Юнайтед

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