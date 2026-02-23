Славия се подсили с две нови попълнения

Славия и осигури услугите на две нови попълнения. Екипът на „белите“ ще носят Дейвид Малембана и Владимир Медвед, обявиха официално от клуба. Двамата постигнаха дългосрочни договори с новия си отбор.

Националът на Мозамбик подписа със столичния тим за сезон и половина. За последно защитникът игра за Монтана. Роденият в Германия познава добре българското първенство, тъй като е преминал още през Локомотив Пловдив и Локомотив София. 30-годишният играч е бил част още от Динамо Берлин и втория тим на Динамо Дрезден.

Малембана има 8 изиграни двубоя за националния тим на Мозамбик.

От своя страна Медвед се завръща в редиците на „белите“. Беларусинът изигра 6 мача за тима през миналата есен. Крилото подписа с отбора 2.5 години.