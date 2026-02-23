БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЦСКА подсили отбраната си с бранител от Южна Америка

Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
25-годишният централен защитник пристига под наем с опция за закупуване и ще носи №32 на Армията

ЦСКА подсили отбраната си с бранител от Южна Америка
ЦСКА привлече аржентинския централен защитник Факундо Родригес, съобщиха от клуба. 25-годишният футболист премина успешно медицинските прегледи и подписа договор с "армейците“, като ще играе под наем до края на сезон 2026/2027. В споразумението е заложена и опция за закупуване.

Родригес пристига в София от Естудиантес Ла Плата. Бранителят е висок 190 сантиметра и има сериозен опит в южноамериканския футбол.

Кариерата му започва в Годой Крус, където дебютира в елита на Аржентина през 2019 г. В периода 2020–2022 г. играе за Темперлей и Гийермо Браун, а през 2023 г. преминава в еквадорския ЛДУ Кито. Там се утвърждава като основен футболист и за два сезона записва 53 мача и 2 гола.

С добрите си изяви си осигурява трансфер обратно в Аржентина в Естудиантес, където в рамките на две години изиграва 56 срещи във всички турнири и отбелязва едно попадение.

В кариерата си Родригес е шампион на Аржентина, двукратен шампион на Еквадор, носител на Копа Судамерикана и двукратен носител на Купата на шампионите в Аржентина.

В ЦСКА той ще носи фланелката с номер 32 и става третият аржентинец в състава след Анжело Мартинес и Леандро Годой.

