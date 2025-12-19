БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Очаква се 8-часова блокада на ГКПП "Илинден - Ексохи"

от БНТ , Източник: БНР
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
За другия граничен пункт "Кулата - Промахон" няма информация кога и за колко време ще бъде затворен

ГКПП
Снимка: БТА/Архив
Осемчасова блокада се очаква днес на граничния пункт "Илинден - Ексохи", информираха от Областното пътно управление в Благоевград.

Гръцките фермери са заявили готовност да не пропускат тежкотоварни камиони от 12:00 до 20:00 часа, а от 16:00 до 19:00 часа блокадата ще бъде за всички превозни средства.

За другия граничен пункт "Кулата - Промахон" към момента няма информация кога и за колко време пътят ще бъде затворен, заявиха от координационния и контактен център на полицейските власти в двете съседни държави.

Вчера блокадата на протестиращите гръцки фермери и на двата пункта продължи близо осем часа.

#протест на гръцки фермери #българо-гръцката граница #ГКПП "Илинден" #гръцка блокада на границата

