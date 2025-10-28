БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съветът за съвместно управление договори ротацията на...
Чете се за: 02:42 мин.
България и "Райнметал" подписаха договор за...
Чете се за: 04:10 мин.

Омбудсманът Велислава Делчева поиска спешни мерки при изчисляването на сградната инсталация

Чете се за: 03:02 мин.
У нас
кевр решение етажната собственост намали процентът сградна инсталация
Омбудсманът Велислава Делчева изпрати писмо до министъра на енергетиката Жечо Станков с настояване за спешни мерки във връзка със спряното изпълнение от Върховния административен съд на формулата за изчисляване на топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация в сгради – етажна собственост. Делчева предупреждава, че това създава правен вакуум в разгара на отоплителния сезон, който може да засегне хиляди потребители на топлинна енергия, съобщават на сайта си от институцията на обществения защитник.

"Ако отоплителният сезон започне без ясни правила за сградната инсталация, гражданите ще се окажат в ситуация на несигурност и липса на прозрачност при сметките си за парно. Необходимо е бързо решение, което да гарантира справедливост и законосъобразност при формирането на дяловото разпределение", подчертава омбудсманът.

В писмото си до министъра Велеслава Делчева припомня, че още през февруари 2025 г. институцията на омбудсмана е поискала становище от Министерството на енергетиката относно това как ще се формират месечните сметки на потребителите, след като е обявено намерението за изготвяне на нова формула за изчисляване на топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация.

През март 2025 г. омбудсманът е изразил отрицателно становище по предложен проект за промени в Наредбата за топлоснабдяването, като е посочил, че текстът не е обоснован, не е законосъобразен и не защитава правата на потребителите.

"Необходим е професионален и задълбочен анализ, който да гарантира прозрачно, точно и справедливо определяне на количеството топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация. Гражданите настояват за яснота, защото плащат сметки, които не разбират", се казва още в писмото.

Омбудсманът обръща внимание, че в институцията постъпват множество жалби и сигнали от граждани, настояващи за справедлив и прозрачен начин на изчисляване на енергията от сградната инсталация и за точно разпределение на разходите между собствениците. Делчева припомня, че подобни изисквания са заложени и в Директива 2012/27/ЕС за енергийната ефективност, както и в решението на Съда на ЕС от 23 октомври 2025 г. (дело C-760/23), според които правилата и параметрите при изчисляването на разходите на клиентите трябва да осигуряват прозрачност и точност на индивидуалното отчитане.

В края на писмото омбудсманът настоява министърът да посочи какви конкретни и неотложни мерки ще бъдат предприети за преодоляване на възникналия правен вакуум и за защита на правата на потребителите на топлинна енергия.

