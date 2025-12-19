НА ЖИВО: НС обсъжда Споразумението за принос между България и ЕИБ към Фонд "ЕС за Украйна"

Законопроект за ратифициране на Споразумението за принос между Република България и Европейската инвестиционна банка по отношение на Фонд „ЕС за Украйна“, ще обсъди парламентът, според приетата програма за работа на депутатите.

Участието на България във Фонд „ЕС за Украйна“ с принос под формата на гаранция в размер на 10 млн. евро е одобрено от Министерския съвет на 11 октомври 2023 г., се посочва в доклада на бюджетната комисия. Издаването на държавната гаранция във връзка с участието на България във Фонда посредством сключване на двете споразумения с ЕИБ, е предвидено в чл. 73, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.

Фондът е част от инициативата на ЕИБ „ЕС за Украйна“ и има за цел да даде възможност на държавите членки на Европейския съюз, Европейската комисия и други страни и донори да подкрепят чрез приноса си възстановяването на Украйна.

Приносът е доброволен и може да бъде под формата на парична вноска, гаранция или комбинация от двете.

Средствата се използват за гарантиране на операциите на ЕИБ със собствени ресурси в Украйна, както и за предоставяне на инвестиционни грантове и лихвени субсидии, се казва в доклада на комисията. В рамките на Фонда се финансират, както проекти в публичния, така и в частния сектор, с основен фокус върху общинската инфраструктура.

Приносът на донорите се урежда със Споразумение за принос, сключено между съответната държава и ЕИБ. В него се определя размерът, видът (парична вноска или гаранция), допустимите операции и др. Във връзка с вноските под формата на гаранция заедно със Споразуменията за принос се сключва и Гаранционно споразумение. При активиране на гаранция всички загуби по операциите на ЕИБ се покриват колективно от всички участващи държави гаранти, пропорционално на дела им във Фонда.

До момента споразумения за принос са подписани от 16 държави от ЕС – Белгия, Италия, Кипър, Дания, Естония, Франция, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Финландия, Хърватия, Испания, Полша, Словакия и Ирландия, като четири от тях са подписали Гаранционни споразумения. Общият размер на участието на всички е 410,3 млн. евро.

С ратифицирането на Споразумението за принос и Известието за присъединяване към Гаранционното споразумение се осигурява участието на България във Фонд „ЕС за Украйна“, което ще позволи на страната ни чрез солидарно гарантиране, заедно с останалите държави членки на ЕС, да подпомогне индиректно възстановяването на Украйна и да допринесе за разгръщането на проекти от публичния и частния сектор за реконструкция на критична общинска инфраструктура и за подобряването на достъпа до финансиране за предприемачите, се посочва също в доклада на бюджетната комисия.

В петъчния парламентарен контрол ще участват вицепремиерът и министър на транспорта в оставка Гроздан Караджов, както и министрите в оставка Атанас Запрянов, Жечо Станков, Георг Георгиев, Иван Иванов и Георги Георгиев.