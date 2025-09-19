БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бивш шеф на Апелативния спецсъд се оттегли от делото за мярката на варненския кмет Коцев

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Георги Ушев си е направил отвод като трети член на съдебния състав

Бивш шеф на Апелативния спецсъд се оттегли от делото за мярката на варненския кмет Коцев
И бившия шеф на Апелативния спецсъд Георги Ушев се оттегли от делото за мярката на варненския кмет Благомир Коцев.

Георги Ушев си е направил отвод като трети член на съдебния състав, на който делото е разпределено след като целият предишен съдебен състав се оттегли. Така предстои председателят на Софийския апелативен съд да определи нов член на състава. Ако той не се оттегли, тогава делото ще се разгледа вероятно във вторник.

В мотивите си съдия Ушев пише, че през последните няколко години адвокати от кантората, която защитава Благомир Коцев са подавали сигнали срещу него, включително с искания за налагане на дисциплинарно наказание.

# Благомир Коцев #Георги Ушев #мярка

